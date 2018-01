Ten Brinke had nooit verwacht derde te staan na eerste Dakar-week

"Ik kijk ontzettend tevreden terug op de eerste week", aldus de 40-jarige Ten Brinke op zijn eigen site. "Derde in het algemeen klassement op de rustdag, dat had ik echt nooit verwacht. Ik sta nog voor teamgenoten Giniel de Villiers en Nasser Al Attiyah. Dat is best ongelooflijk."

De fabriekscoureur van Toyota staat samen met zijn Franse navigator Michel Perin na de eerste zes etappes derde op 1 uur, 20 minuten en 41 seconden van de Franse klassementsleider Stéphane Peterhansel. De Spanjaard Carlos Sainz is de nummer twee op ruim 27 minuten van de dertienvoudig Dakar-winnaar.

Oud-winnaars Al-Attiyah (vierde op 1 uur, 24 minuten en 20 seconden) en De Villiers (vijfde op 1 uur, 35 minuten en 59 seconden) staan verrassend achter hun teamgenoot Ten Brinke.

La Paz

De in Dinxperlo geboren coureur eindigde in de eerste week steevast bij de eerste tien in de daguitslag. Donderdag werd hij zevende in de proef van het Peruaanse Arequipa naar de Boliviaanse hoofdstad La Paz.

"We hebben donderdag niet gepusht", stelde Ten Brinke. "Ik heb de snelheid aangehouden waarmee ik me comfortabel voelde."

De Nederlander beseft dat het nog een hele kluif zal worden om zijn derde plek te behouden in het tweede deel van de Dakar Rally. Vanaf zaterdag staan er in Bolivia en Argentinië nog acht etappes op het programma.

"Ik verwacht dat de tweede week loodzwaar zal worden met weer heel veel duinen en een marathonetappe. Ik hoop samen met Michel nog mooie dingen te kunnen laten zien. Maar eerst gaan we van de rustdag genieten."