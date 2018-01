Koploper Boston Celtics klopt Philadelphia 76'ers in NBA-duel in Londen

Het werd 114-103 in het voordeel van de zeventienvoudig NBA-kampioen. Boston verstevigde met de zege de koppositie in de Eastern Conference. Philadelphia staat op de negende plaats in de middenmoot.

Kyrie Irving was de grote man aan de kant van Boston. De point guard was goed voor twintig punten, zeven assists en zes rebounds.

Dat het duel in de Engelse hoofdstad plaatsvond was in het kader van de zogenoemde NBA global Games, dat het Amerikaanse miljoenenproject marketingtechnisch ook in Europa verder moet uitbouwen. Sinds 2011 doet de NBA derhalve ook Europa aan in het reguliere seizoen.