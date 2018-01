Koploper Boston Celtics klopt Philadelphia 76'ers in NBA-duel in Londen

Het werd 114-103 in het voordeel van de zeventienvoudig NBA-kampioen. Boston verstevigde met de zege de koppositie in de Eastern Conference. Philadelphia staat op de negende plaats, wat aan het einde van het seizoen net niet genoeg zou zijn voor een plek in de play-offs.

Kyrie Irving was de grote man aan de kant van Boston. De point guard was goed voor twintig punten, zeven assists en zes rebounds.

Dat het duel in de Engelse hoofdstad plaatsvond was in het kader van de zogenoemde NBA Global Games. Sinds 2011 doet de NBA Europa aan in het reguliere seizoen.

Cavaliers

Later op donderdag zette Cleveland Cavaliers zijn slechte reeks voort. De ploeg van LeBron James verloor in Canada in de topper tegen Toronto Raptors voor de zevende keer in de laatste tien wedstrijden: 133-99.

James, die goed was voor 26 punten, zei na afloop niet precies te weten wat er mis was gegaan bij zijn ploeg, die vorig jaar in de NBA-finale verloor van Golden State Warriors. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor hoe we spelen, met hoeveel inzet we spelen en wat we voor elkaar willen doen", aldus de forward.

De Raptors staan met 29 zeges en elf nederlagen achter de Celtics (34-10) tweede in de Eastern Conference. De Cavaliers zijn de nummer drie met 26 overwinningen en vijftien nederlagen.