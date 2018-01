Autocoureur Ten Brinke handhaaft zich op de derde plaats in Dakar Rally

De overwinning ging naar de Spaanse rallyveteraan Carlos Sainz. De 55-jarige oud-wereldkampioen zegevierde in zijn Peugeot in de ruim 300 kilometer lange proef van Arequipa in Peru naar de Boliviaanse hoofdstad La Paz. Sainz was vier minuten sneller dan de Franse klassementsleider Stéphane Peterhansel (Peugeot).

Ten Brinke moet in het klassement al een enorm gat overbruggen met de coureurs die voor hem staan. Leider Peterhansel verdedigt een voorsprong van één uur en twintig minuten op de Nederlander. Zijn marge op Sainz bedraagt 27 minuten.

Bij de motoren ging de winst naar Antoine Meo. De Fransman was op zijn KTM de snelste in een vanwege de mist ingekorte proef. Hij had aan de meet een kleine voorsprong van dertig seconden op de Argentijn Kevin Benavides en de Australiër Toby Price.

Klassement

De Fransman Adrien van Beveren raakte de leiding in het algemeen klassement kwijt. Hij finishte als achtste op 3.27 minuten en zag Benavides voorbij komen in de stand. De Argentijnse Honda-rijder heeft een kleine twee minuten voorsprong.

Maikel Smits en Jurgen van de Goorbergh finishten net buiten de top vijftig. Smits is op de 34e plaats de beste Nederlander in het klassement, bijna drie uur achter leider Benavides.

De organisatie schrapte het eerste deel van de proef vanwege dikke mist in het Andesgebergte. De motorrijders hoefden daardoor niet over een passage op 4700 meter hoogte.

Van Genugten

Bij de trucks was er een podiumplaats voor Ton van Genugten. De Brabander kwam met zijn Iveco als derde over de finish.

De ritwinst ging naar de Argentijn Federico Villagra. Hij verwees de Tsjech Martin Kolomy naar de tweede plaats.

Eduard Nikolaev finishte als vijfde, maar behoudt in het klassement een ruime voorsprong van 52 minuten op zijn naaste belager en ritwinnaar Villagra. Van Genugten staat achtste met een achterstand van ruim 4,5 uur.