Handballers dicht bij play-offs voor WK dankzij winst op Griekenland

Nederland neemt daardoor de eerste plaats in kwalificatiegroep 5 weer over van België, met acht punten uit vijf duels. Alleen de nummer één van de poule mag door naar de play-offs, die in juni worden afgewerkt.

Oranje was het aan zijn stand verplicht om te winnen van Griekenland, dat de eerste vier duels in de kwalificatiereeks allemaal had verloren. België (7 punten) is de nummer twee in de poule, nummer drie Turkije (5 punten) kan het WK definitief vergeten.

Zondag sluiten de Nederlandse handballers de WK-kwalificatiegroep af met een thuiswedstrijd tegen België. Een gelijkspel in Sittard volstaat dan om de play-offs te bereiken. De uitwedstrijd in België werd eind oktober door Nederland met 25-26 gewonnen.

Topschutter

De overwinning in Thessaloniki kwam pas in het laatste kwartier tot stand. In die fase domineerde Oranje en liep het uit van 20-19 naar 28-23. Bobby Schagen was topschutter met zes treffers, Kay Smits scoorde vier keer. Dimitros Tziras scoorde voor Griekenland elf keer.

Het Nederlands mannenteam probeert al jaren de aansluiting te vinden met de mondiale top, maar is daar tot op heden niet in geslaagd. De nationale ploeg ontbreekt al decennia op de grote kampioenschappen en de mannen van Oranje blijven daarmee ver achter op de vrouwen, die vorige maand het WK in Duitsland nog afsloten met brons.

De Nederlandse handballers deden in 1961 voor het laatst mee aan een WK. Dat was ook de laatste eindronde van een internationaal toernooi waarvoor Oranje zich kwalificeerde.