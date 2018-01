Durant op één na jongste speler ooit in NBA met meer dan 20.000 punten

Durant, die in 2007 namens de Oklahoma City Thunder debuteerde op het hoogste niveau, is de 44e speler in de historie van de NBA die de grens van 20.000 punten passeert. Met 38.387 is Kareem Abdul-Jabbar topscorer aller tijden. Hij maakte in de jaren 70 en 80 furore bij Milwaukee Bucks en LA Lakers.

Van de nog actieve spelers staan Dirk Nowitzki en James het hoogst genoteerd op de topscorersranglijst aller tijden. De Duitser van Dallas Mavericks staat zesde met 30.796 punten, de Amerikaan van Cleveland Cavaliers is de nummer zeven met 29.874 punten.

Durant passeerde de grens van 20.000 in de wedstrijd tegen Los Angeles Clippers. Hij tekende woensdag in de Oracle Arena in Oakland voor veertig punten. Dat bleek overigens niet voldoende voor de overwinning, want Golden State ging met 125-106 onderuit.

Williams

Lou Williams nam liefst vijftig punten van de Clippers voor zijn rekening. Daarmee verbrak hij zijn persoonlijk record van hoogste score in één wedstrijd. In het derde kwart noteerde Williams 27 punten. Dit seizoen was nog geen andere speler in de NBA in één periode zo vaak trefzeker.

Het was voor de Warriors de negende nederlaag van het seizoen. De NBA-kampioen van 2015 en 2017 is nog wel koploper in de Western Conference. De Clippers staan negende en moeten nog een plek stijgen om deelname aan de play-offs veilig te stellen.