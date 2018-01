Voormalig wereldkampioen Khan keert na bijna twee jaar terug in ring

De organisatie bevestigde woensdag de rentree van Khan. Volgende week wordt bekend wie het tegen de 31-jarige Brit op gaat nemen in de Echo Arena.

Khan kwam in mei 2016 voor het laatst in actie in een gevecht met de Mexicaan Saul Alvarez. Hij verloor de strijd om de WBC-wereldtitel in het middengewicht toen na een knock-out in de zesde ronde.

De bokser zou aanvankelijk in april vorig jaar al zijn rentree maken in een 'supergevecht' met Manny Pacquiao, maar die confrontatie ging uiteindelijk niet door.

Volgens promoter Eddie Hearn wil Khan aan het einde van de zomer nog een keer de ring in "om zich voor te bereiden op een mogelijk supergevecht in de winter van 2018."

Khan, die in 2004 bij de Olympische Spelen in Athene op 17-jarige leeftijd zilver veroverde in het lichtgewicht, won 31 van zijn in totaal 35 gevechten.