Autocoureur Loeb verlaat Dakar Rally, Ten Brinke stijgt in klassement

Loeb verloor in het begin van de rit al bijna drie uur doordat hij met zijn Peugeot vast bleef zitten in de duinen. Even later stond hij opnieuw stil met zijn Peugeot.

Naar verluidt raakte co-piloot Elena bij die tweede crash geblesseerd. Gezien het grote tijdverlies en de blessure van zijn navigator besloot Loeb zich terug te trekken.

Dinsdag schreef de negenvoudig wereldkampioen rallyrijden nog de vierde etappe in de Dakar Rally op zijn naam na een rit van 444 kilometer. Loeb bezette de tweede plek in het klassement. Hij had in de algemene rangschikking zes minuten achterstand op recordwinnaar Peterhansel.

Ten Brinke

De 52-jarige Fransman, die de laatste twee edities van de Dakar Rally won, verstevigde zijn leiding in het klassement door de vijfde etappe van San Juan de Marcona naar Arequipa te winnen. Peterhansel kwam in twee uur en 51 minuten binnen.

De Nederlander Ten Brinke finishte na 932 kilometer als tweede op vier minuten en 52 seconden. De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers completeerde de top drie. De Spanjaard Carlos Sainz werd vierde.

Peterhansel koestert in het algemeen klassement 31 minuten en zestien seconden voorsprong op naaste belager Sainz. Ten Brinke staat derde met een uur en 15 minuten achterstand.

Motoren

Bij de motoren zegevierde Joan Barreda. De 34-jarige Spanjaard kwam ruim tien minuten eerder binnen dan de Oostenrijker Matthias Walkner. Kevin Benavides werd derde op ruim twaalf minuten van Barreda.

Adrien Van Beveren, die vierde werd, gaat nog wel aan de leiding In het algemeen klassement. Benavides staat tweede op een minuut en Walkner bezet vlak daarachter de derde plek.

De Dakar Rally duurt nog tot en met zaterdag 20 januari.