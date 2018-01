Villas-Boas crasht, titelverdediger Sunderland geeft op in Dakar Rally

Aan het uitstapje van de 40-jarige Villas-Boas kwam hardhandig een einde. De oud-trainer van onder meer FC Porto, Chelsea en Tottenham Hotspur, die eind november opstapte bij het Chinese Shanghai SIPG, crashte met zijn Toyota en kon niet meer verder.

"Bij het nemen van een duin maakte de wagen een sprong, om enkele meters verder hard op de neus te landen. André is met een rugblessure naar het ziekenhuis gebracht", vertelde zijn teammanager Jean-Marc Fortin. "Dit is jammer, niet in het minst voor André, die bij zijn debuut in de Dakar echt goed bezig was."

Stephane Peterhansel behield de leiding bij de auto's. De Franse recordwinnaar werd dinsdag derde in zijn Peugeot, maar verdedigt in het klassement nog altijd een voorsprong van zes minuten op dagwinnaar Sebastian Loeb. De Spanjaard Carlos Sainz werd tweede en staat op dertien minuten derde.

Loeb kwam met een voorsprong van 1 minuut en 35 seconden op Sainz over de finish in San Juan de Marcona. Peterhansel kwam op 3.16 binnen, waardoor het podium volledig in handen was van Peugeot.

De 52-jarige Peterhansel, 'Monsieur Dakar', won de woenstijnrace een recordaantal van dertien keer. Vorig jaar bleef hij zijn landgenoot Loeb vijf minuten voor in het eindklassement. Sainz, de vader van de Formule 1-coureur van Renault, won Dakar in 2010.

Ten Brinke

Bernhard ten Brinke werd zevende. De Nederlander finishte samen met de Fransman Michel Perin op 42 minuten van Loeb en geeft als nummer vijf in het klassement 1 uur, 10 minuten en 24 seconden toe op leider Peterhansel.

Ten Brinke vertelde na de etappe dat hij vooral achterstand had opgelopen door het verwisselen van banden en het zoeken naar een meldpost. "Het was erg zwaar in duinen en ik heb helaas wel tijd verloren, maar het goede nieuws is dat ik ben gestegen naar de vijfde plaats en daar ben ik blij mee."

Motoren

Bij de motoren had de 29-jarige Fransman Van Beveren had op zijn Yamaha 4 uur, 8 minuten en 23 seconden nodig voor de 330 kiliometer lange proef door de Peruaanse woestijn.

Zijn land- en teamgenoot Xavier De Soultrait werd tweede op iets meer dan vijf minuten. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) completeerde het podium op 7.10.

Met zijn dubbelslag nam Van Beveren de leidende positie over van Sunderland, die zowel de eerste als de derde etappe had gewonnen. De Britse titelverdediger moest de strijd staken met rugklachten, die hij opliep bij een ongelukkige landing met zijn KTM. Hij werd afgevoerd naar het bivak in San Juan de Marcona.

Maikel Smits was de beste Nederlander bij de motoren. Hij werd 38e, op ruim drie kwartier van Van Beveren. Hans-Jos Liefhebber gaf als nummer 53 bijna vijf kwartier toe en Jurgen van den Goorbergh werd 58e op 1.48.19. In het klassement is Smits ook de beste Nederlander: 36e op dik twee uur.

Trucks

Bij de trucks ging de winst naar titelverdediger Eduard Nikolaev. De Rus kwam met een voorsprong van bijna een halfuur op de Argentijn Federico Villagra binnen en verstevigde zo zijn koppositie. De Tsjech Martin Kolomy werd derde in San Juan de Marcona.

Nikolaevs landgenoot Sergei Kariakin ging met de zege aan de haal bij de quads. Ignacio Casale volgde op slechts 43 seconden. Die Chileen behield wel de leiding in het klassement, met 25 minuten voorsprong op de Russische dagwinnaar.

In de loodzware vierde rit was een 100 kilometer lange zandvlakte met metershoge duinen opgenomen, waardoor deze etappe als een van de pittigste van deze editie van de Dakar Rally geldt.