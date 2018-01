Peterhansel grijpt leiding in Dakar met tweede plaats in derde etappe

Peugeot-coureur Peterhansel kwam in de derde etappe, die over 296 kilometer tussen Pisco en San Juan de Marcona ging, als tweede binnen. Hij neemt daardoor de leiding in het klassement over van Cyril Despres, die ruim acht minuten verloor.

Nasser Al-Attiyah (Toyota) won de proef. Zijn teamgenoot Bernhard ten Brinke liep opnieuw averij op. Hij kwam als zevende over de streep, op ruim 18 minuten van Al-Attiyah. In het klassement neemt de Achterhoeker eveneens de zevende plek in, op ruim een half uur van Peterhansel.

De 52-jarige Peterhansel, bijgenaamd Monsieur Dakar, won Dakar al dertien keer, zes keer op de motor en zeven keer met de wagen.

Ten Brinke was content, ondanks dat hij onderweg twee keer een lekke band had. Dat leverde hem zeker vier minuten extra tijdverlies op. "We liggen helemaal op koers en alles verloopt naar plan", aldus Ten Brinke.

Trucks

De Voor De Rooy rijdende Villagra was bij de trucks de snelste. De Argentijn bleef de Russische titelverdediger Eduard Nikolaev na bijna vier uur rijden 35 seconden voor. In het klassement heeft de Rus bijna negen minuten voorsprong op Villagra.

Gert Huzink was met zijn Renault de beste Nederlander. Hij eindigde als zevende op 41 minuten achterstand van Villagra. Martin van den Brink kwam één plek later binnen. Hij moest 46 minuten toegeven.

Ton van Genugten viel ver terug. De trucker reed met zijn Iveco lang aan de leiding, maar belandde met zijn wagen op de zij. Hij verloor daardoor zo'n anderhalf uur.

Motoren

KTM-coureur Sunderland was bij de motoren een dikke drie minuten sneller dan de Argentijn Kevin Benavides (Honda), die de meet als tweede bereikte. De Australiër Tom Price eindigde op zijn KTM als derde.

Barreda raakte de leiding kwijt aan Sunderland, die eerder al de openingsetappe op zijn naam had geschreven. De Spanjaard reed verkeerd, keerde om, maar raakte opnieuw de weg kwijt. Hij kwam een dikke 27 minuten na Sunderland binnen.

Maikel Smits was maandag de snelste Nederlandse motorcoureur. Hij eindigde als 35e op ruim 35 minuten achterstand. Hij is op de 38e plaats ook de best geplaatste landgenoot in het klassement.

De proef van dinsdag gaat over 330 kilometer en heeft zowel start als finish in San Juan de Marcona.