IOC geeft Noord-Korea langer de tijd om atleten in te schrijven voor Spelen

Het is nog lang niet zeker of Noord-Korea daadwerkelijk mee zal doen aan de Spelen, die 9 februari van start gaan, maar met het uitstellen van de deadline speelt het IOC in op de recente ontwikkelingen.

"We zijn verheugd met de gesprekken die aanstaande woensdag zullen plaatsvinden tussen de regeringen van Noord- en Zuid-Korea", zegt een woordvoerder van het IOC maandag tegen persbureau Reuters.

"Het IOC zal ook op zeer korte termijn gesprekken met alle betrokken partijen voortzetten, zodat we tijdig de nodige beslissingen kunnen nemen over deelname en de vorm van deelname," vervolgt de woordvoerder.

Tot wanneer de deadline precies is opgeschoven meldt het IOC niet. Formeel heeft alleen het Noord-Koreaanse kunstschaatsduo Ryom Tae Ok/Kim Ju Sik aan de kwalificatie-eisen voldaan, maar het IOC heeft het recht meer atleten uit het land toe te laten.

Oorlog

Noord-Korea, dat in een internationaal isolement leeft, ontbrak in het verleden geregeld op de Winterspelen, zo ook vier jaar geleden in Sotchi. Op de Zomerspelen was Noord-Korea de laatste edities wel altijd van de partij.

De eventuele deelname van Noord-Korea in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang ligt extra gevoelig, omdat de twee Korea's officieel nog in staat van oorlog met elkaar zijn. Toch lijkt het de goede kant op te gaan.

Zaterdag zei de Noord-Koreaanse IOC vertegenwoordiger Chang Ung dat zijn land "waarschijnlijk" meedoet in Pyeongchang. Ook de Amerikaanse president Donald Trump, op zeer gespannen voet met het Noord-Koreaanse bewind, heeft zich voorzichtig positief uitgelaten over de toenadering tussen de buurlanden.