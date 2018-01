Autocoureur Ten Brinke verliest veel tijd in tweede etappe Dakar Rally

Peugeot-coureur Despres veroverde tevens de leiding in het algemeen klassement. Hij kwam na een proef over 278 kilometer door de zandduinen van Ica in Peru precies 48 seconden eerder over de finishlijn dan zijn land- en teamgenoot, dertienvoudig Dakar-winnaar Stéphane Peterhansel.

Peugeot maakte het succes compleet met de derde plaats voor de Franse rallycoryfee Sébastien Loeb.

Toyota, de grote concurrent, leverde in de tweede rit al veel in. Niet alleen Ten Brinke finishte op achterstand, maar ook zijn Qatarese kopman Nasser Al-Attiyah stelde teleur. De winnaar van de eerste rit finishte als achtste op bijna een kwartier.

"Ik lag op de tweede plaats, tot aan kilometer 123 waren we behoorlijk snel", analyseerde Ten Brinke. "Maar toen stuitten we op een grote duin en daar hebben we vijf minuten vast gestaan. Dat was jammer."

Motoren

Bij de motoren ging de overwinning naar de Spanjaard Joan Barreda. De Honda-coureur, die zaterdag als vierde eindigde, bleef de Fransman Adrien van Beveren bijna drie minuten voor. Matthias Walkner uit Oostenrijk finishte op ruim vier minuten als derde.

Ook in het algemeen klassement zijn Barreda, Van Beveren en Walkner de nummers één, twee en drie. De Spaanse leider heeft een marge van 2.30 minuten op de Fransman en 4.50 op de Oostenrijker.

Maikel Smits was op de 51e plaats de beste Nederlander. Ook in het algemeen klassement bezet hij de 51e plaats.

Trucks

De Rus Edoeard Nikolajev, vorig jaar winnaar van de befaamde woestijnrally door Zuid-Amerika, won de tweede etappe bij de trucks. Ton van Genugten (Iveco) was met een vijfde plaats de beste Nederlander. Hij staat ook vijfde in het algemeen klassement.

Martin van den Brink finishte als zevende, na zijn tweede plaats in de eerste etappe. Hij zakte naar de zesde plaats van het algemeen klassement.