Handballers winnen cruciaal WK-kwalificatieduel met Turkije

Turkije won donderdag in eigen huis met 30-27 van Nederland, waardoor de Oranjemannen in de Fitlandhal moesten winnen - en het liefst ook met minimaal drie doelpunten verschil - om kans te houden op het WK van 2019.

Alleen de nummer één van de poule mag namelijk door naar de play-offs, die in juni van 2018 gespeeld worden. Door de zege van zondag neemt Oranje de koppositie weer over van de Turken.

Nederland gaat donderdag op bezoek bij de nummer laatst Griekenland. Volgende week zondag sluit Oranje de WK-kwalificatiegroep af met een thuiswedstrijd tegen België.

Het mondiale eindtoernooi staat volgend jaar in januari op het programma en wordt gehouden in Duitsland en Denemarken.

WK 1961

De Nederlandse handballers begonnen nog matig aan de belangrijke wedstrijd in Limburg. De thuisploeg had moeite met scoren en Turkije kwam op een 6-11 voorsprong. Door een sterke fase van Oranje was het toch gelijk bij rust: 12-12.

In de tweede helft liep de formatie van Richardsson snel weg bij de Turken. De voorsprong was al snel vijf en die voordelige marge gaf Nederland niet meer weg. Met name Jorn Smits (zes goals) en Ephrahim Jerry (vijf goals) waren trefzeker, terwijl doelman Gerrie Eijlers bijna geen goal meer toestond.

Richardsson toonde zich tevreden over het vertoonde spel. "Al nam ik een risico door halverwege de eerste helft het hele team te wisselen. Het was mijn bedoeling met verse spelers het tempo op te voeren en de tegenstander moe te krijgen. Het duurde even, maar het plan pakte uiteindelijk goed uit, want in de tweede helft speelden we ze zoek'', zei hij op Ziggo Sport.

De Nederlandse handballers deden in 1961 voor het laatst mee aan een WK. Dat was ook de laatste eindronde van een internationaal toernooi waarvoor Oranje zich kwalificeerde.