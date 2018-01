Skiester Shiffrin boekt veertigste World Cup-zege en evenaart record

Shiffrin is de tweede vrouw in de historie van de World Cup die de eerste vier wedstrijden in een kalenderjaar wint, na de Zwitserse Vreni Schneider in 1989.

Shiffrin, die een kleine zeven jaar geleden haar wereldbekerdebuut maakte, won deze week ook al de slalom in Oslo en Zagreb en de reuzenslalom in Kranjska Gora.

De Amerikaanse is pas de derde skiër die veertig wereldbeker zeges achter haar naam heeft staan voor haar 23e verjaardag. Alleen de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll (41 zeges voor haar 23e) en de Zweed Ingemar Stenmark (40) gingen haar voor.Shiffrin wordt pas 23 op 13 maart en kan haar aantal dus nog verbeteren.

De regerend olympisch kampioene op de slalom had zondag op in Kranjska Gora na twee runs een voorsprong van liefst 1,64 seconden op de Zweedse Frida Hansdotter. De derde plaats was voor de Zwitserse Wendy Holdener.

Shiffrin mikt bij de Winterspelen van volgende maand in Pyeongchang op ten minste twee gouden medailles. Ze leidt nu de wereldbekerklassementen op de slalom en de reuzenslalom en heeft ook in de algemene wereldbekerrangschikking over alle disciplines een grote voorsprong op naaste belager Holdener. "Het is geweldig dat ik nu dit niveau haal, precies zoals het plan was'', zei Shiffrin.

Hirscher

In het Zwitserse Adelboden tekende Marcel Hirscher ook voor een dubbel. De Oostenrijkse topper was zondag de beste op de slalom, nadat hij zaterdag al de reuzenslalom had gewonnen.

Op de slalom was de 28-jarige Hirscher, die een Nederlandse moeder heeft, na twee runs 0,13 seconde sneller dan zijn landgenoot Michael Matt. De Noor Henrik Kristoffersen pakte brons.

Het was al de zevende keer in zijn loopbaan dat Hirscher een World Cup-zege boekte in Adelboden. De zesvoudig wereldkampioen heeft in totaal nu 52 overwinningen in de wereldbeker achter zijn naam staan.