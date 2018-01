Brons voor beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen bij World Tour Den Haag

De winnaars van het brons op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro waren op Sportcampus Zuiderpark in een Nederlandse onderonsje met 21-18 en 21-14 te sterk voor Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter.

Brouwer en Meeuwsen waren als eerste geplaatst en lagen ook op koers voor de toernooizege tot aan de halve finales. Daarin werden ze gestuit door de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak (14-21 en 22-24).

De teleurstelling over die nederlaag was groot, maar ze wisten zich toch nog op te peppen voor de troostfinale. "Brons was niet ons doel, want we wilden dit toernooi winnen. Nu moesten we onze trainingsmaatjes verslaan en dat viel nog niet mee'', zei Meeuwsen na afloop.

In de groepsfase hadden Brouwer en Meeuwsen ook al één keer verloren. Dankzij winst in de tussenronde mochten ze alsnog door.

Drie sets

Varenhorst en Bouter liepen zondag eveneens een finaleplaats mis. Het koppel moest in de andere halve finale hun meerdere erkennen in Martins Plavins en Edgars Tocs: 21-19, 19-21 en 11-15.

Het Letse koppel liet na het verlies van de eerste set zien mentaal de sterkste te zijn en sloeg in het begin van de beslissende derde set gelijk een voor Varenhorst en Bouter onoverbrugbaar gat.

Varenhorst en Bouter verloren eveneens één keer in de groepsfase en mochten ook al dankzij winst in de tussenronde alsnog door.

Bij de vrouwen ging de toernooiwinst naar April Ross en Alexandra Klineman. Het Amerikaanse duo versloeg in de finale het Braziliaanse koppel Carolina Solberg Salgado/Maria Antonelli met 21-12 en 21-15.