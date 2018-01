Warriors mede dankzij 45 punten Curry steviger aan kop in westen

Zonder Kevin Durant moest het bij de door blessures geplaagde Warriors opnieuw komen van de 29-jarige Curry, die zelf vorige week ook pas zijn rentree maakte na blessureleed.

De tweevoudig MVP haalde met 45 punten zijn hoogste seizoensscore in het Staples Center en leidde de koploper van de Western Conference daarmee naar een klinkende overwinning op de Clippers: 105-121.

"Er staat geen maat op hem", zei Warriors-coach Steve Kerr na afloop over zijn sterspeler Curry. "Misschien was die afwezigheid wel goed voor hem geweest, want hij is sindsdien echt fenomenaal."

Volgens Curry zelf speelt hij niet beter dan anders. "Zo voel ik me altijd. Ik heb altijd het idee dat elke poging raak zal zijn, al heb ik door die blessure natuurlijk wel extra frisse benen."

Koppositie

Door de vierde overwinning op rij verstevigde ploeg uit Oakland de koppositie in het westen, want concurrent Houston Rockets verloor zonder vedette James Harden voor de zevende keer in de laatste negen duels: 108-101 bij Detroit Pistons.

In de Eastern Conference won koploper Boston Celtics met 85-87 van Brooklyn Nets. Cleveland Cavaliers, de verliezend finalist van vorig seizoen, zegevierde dankzij uitblinker LeBron James bij Orlando Magic (127-131).