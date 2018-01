Sprong voor het eerst sinds terugkeer belangrijk voor NHL-club Penguins

Mede dankzij de 20-jarige Sprong wonnen de Penguins met 0-4 van New York Islanders. De Amsterdammer leverde ook een assist namens de ploeg uit Pennsylvania.

Voor Sprong was het zijn vierde wedstrijd sinds hij na een periode in de American Hockey League bij Wilkes-Barre/Scranton Penguins werd teruggehaald door Pittsburgh Penguins.

De Nederlandse winger opende in de tweede periode de score op aangeven van Sidney Crosby en stelde diezelfde Crosby een kwartier later in staat de derde Penguins-goal op het scorebord te zetten in het Barclays Center van New York.

In de derde en laatste periode bepaalde Sprong de eindstand op bijzonder fraaie wijze op 0-4, waardoor hij drie sterren achter zijn naam kreeg als de op twee na beste speler van de wedstrijd.

Enige Nederlander

Sprong wist in zijn eerste drie wedstrijden sinds zijn terugkeer in Pittsburgh - tegen Detroit Red Wings, Philadelphia Flyers en Carolina Hurricanes - nog niet te scoren of een assist te leveren voor de Penguins.

De talentvolle Amsterdammer verhuisde al op jonge leeftijd naar Canada en werd in 2015 bij de 'draft' opgepikt door de Penguins, waarvoor hij in het seizoen 2015/2016 al achttien keer uitkwam.

Hij is op dit moment de enige Nederlander in de NHL en de eerste in Nederland geboren speler in de grootste ijshockeycompetitie ter wereld sinds Ed Kea (1974-1983).