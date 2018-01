Golffans kiezen zeldzame albatros Luiten als slag van het jaar

De 31-jarige Nederlander kreeg de meeste stemmen voor de manier waarop hij rondging in twee slagen. In 2014 slaagde hij er in Zuid-Afrika ook al eens in om een albatros te slaan.

Luiten kreeg 36 procent van de stemmen. De Spanjaard John Rahm, die als tweede eindigde, moest het doen met minder dan de helft van het aantal stemmen dat Luiten ontving.

"Ik ben vereerd en die albatros zal ik me nog lang heugen", aldus Luiten op de site van de European Tour. "Ik kon het zelf niet zien, maar hoorde het publiek uit z'n dak gaan. Het was een geweldig moment en ik wil iedereen bedanken die op me gestemd heeft."

Luiten kwam op de Valderrama Masters tot zijn beste prestatie van het jaar. Hij verspeelde op de voorlaatste dag de koppositie en eindigde uiteindelijk als tweede.

Top vijftig

Luiten hoopt komend seizoen terug te keren in de top vijftig van de wereldranglijst. Ook ambieert hij een plaatsje in het Europese Ryder Cup Team.

In jacht op die doelstelling ging Luiten vorige week in zee met Fatiha Sahnoune, de voormalig putting-coach van Tiger Woods. Hij brak met de Putting Academy van oud-golfer Robert-Jan Derksen.

Luiten sloot zijn seizoen in november af met een 44e plaats op de Jumeirah Golf Estates. Hij eindigde 2017 zonder overwinning op de Europese Tour. Bij de Valderrama Masters kwam hij het dichtst in de buurt.