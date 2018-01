Eurlings: 'Vanuit IOC was er geen bezwaar tegen mijn aanblijven'

"Formeel was er geen beletsel tegen mijn aanblijven", aldus Eurlings in het interview. "Ze zeiden dat er niets aan mijn functioneren mankeert en dat ik door moest gaan met wat ik aan het doen was."

Eurlings zegt dat hij eigenlijk op 23 december al alles geregeld had om op te stappen. Het IOC haalde hem toen over om alsnog te blijven. "Ik had al een cameraploeg gereed staan en het persbericht was al getikt", aldus de 44-jarige Limburger.

Een belangrijke reden om toen nog aan te blijven was dat er na zijn vertrek geen Nederlander meer in het IOC zou zitten. "Het IOC wees daar ook op. Ik weet hoe belangrijk het is dat er een Nederlander in het IOC zit, je kunt de link leggen met de Nederlandse sportwereld."

De 44-jarige Eurlings kreeg voor de mishandeling vorig jaar al een werkstraf van veertig uur. Zijn toenmalige vriendin hield aan de mishandeling in de tuin van het ouderlijk huis van Eurlings in Valkenburg een hersenschudding, een gebroken elleboog en gescheurde oorlellen over.

Sporters

De oud-CDA'er vindt het jammer dat de discussie rondom zijn persoon ook de sporters raakt. "Het moet om de olympische sporters gaan. Zij leven vier jaar lang toe naar het moment waar het om hun moet gaan. Ik heb besloten dat ik niet meer kan accepteren dat de discussie rond mijn aanblijven hun moment domineert."

Het enige wat Eurlings anders had willen doen, was dat hij de situatie nooit had moeten laten ontstaan. "Vanaf de eerste dag nadat het gebeurde, heb ik mijn spijt betuigd aan de persoon om wie het gaat."

Eurlings was sinds 2013 IOC-lid. Hij nam de functie over van koning Willem-Alexander.

NOC*NSF

Voorzitter André Bolhuis van sportkoepel NOC*NSF reageerde eerder vrijdag verrast door het vertrek van Eurlings als IOC-lid.

"Ik vind het heel erg jammer voor meneer Eurlings. Ik heb begrip voor zijn besluit gezien de opinie in Nederland over zijn IOC-lidmaatschap", zei hij. "Ik betreur zijn vertrek. De samenwerking was altijd goed."

Ellen van Langen noemde het vertrek van Eulings "een verstandig besluit". "Dit is in het belang van de sport in Nederland", aldus het erelid van de Atletiekunie, die Eurlings twee dagen geleden al vroeg te vertrekken.