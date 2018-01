NOC*NSF-voorzitter Bolhuis betreurt vertrek Eurlings bij IOC

"Ik vind het heel erg jammer voor meneer Eurlings. Ik heb begrip voor zijn besluit gezien de opinie in Nederland over zijn IOC-lidmaatschap", aldus Bolhuis. "Ik betreur zijn vertrek. De samenwerking was altijd goed."

Eurlings lag de afgelopen dagen onder vuur na zijn late excuses over de mishandeling van zijn vriendin in 2015. De voortdurende discussie over zijn positie heeft hem het besluit doen nemen terug te treden als IOC-lid, liet hij in een verklaring weten.

Ellen van Langen noemt het vertrek van Eulings "een verstandig besluit". "Dit is in het belang van de sport in Nederland", aldus het erelid van de Atletiekunie, die Eurlings twee dagen geleden al vroeg te vertrekken.

Ontluisterend

Van Langen, die bij de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona goud won op de 800 meter, zei in haar column in De Telegraaf dat Eurlings de eer aan zichzelf moest houden.

"IOC-lid Camiel Eurlings was in ieder geval druk met een soort van spijt betuigen op een manier die, naast de mishandeling zelf, extra ontluisterend was. Op een kruiperige manier excuses maken in een poging toch op het pluche van het IOC te kunnen blijven zitten."

Van Langen doelde daarmee op de verklaring die Eurlings zaterdag deed uitgaan voor een handgemeen dat hij in 2015 had met zijn toenmalige vriendin. Daarin gaf hij aan dat hij de publieke impact van het incident en zijn gebrek aan openheid daarover heeft onderschat.

Onvermijdelijk

Ook Chiel Warners, voorzitter van de Atletencommissie van NOC*NSF, drong al langer aan op het vertrek van Eurlings en hij is blij dat de Limburger nu daadwerkelijk is opgestapt. "Dit was onvermijdelijk, zeker gezien de verklaring die hij zelf geeft", aldus Warners tegen de NOS.

"De hele gang van zaken leidde behoorlijk af van waar het om moet gaan: de sport en de sporters. Ik ben daarom blij met deze stap."

Door het vertrek van Eurlings zijn er onder de 115 IOC-leden geen Nederlanders meer. De oud-politicus van het CDA was de opvolger van Koning Willem-Alexander, die na de troonswisseling in 2013 afscheid nam van het IOC.