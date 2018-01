Tiger Woods kondigt na jaar terugkeer in competitieverband aan

Het laatste optreden van de 42-jarige Woods in competitieverband was een jaar geleden, toen hij aan hetzelfde toernooi deelnam. Toen haalde hij in San Diego de cut niet.

Woods gaf vlak daarna, begin februari, bij de Dubai Desert Classic op met rugklachten. De voormalig nummer één van de wereld moest nieuwe operaties ondergaan en lang revalideren.

Ruim een maand geleden speelde Woods op de Bahama's zijn eerste toernooi na alle blessureleed. Bij zijn eerste optreden in bijna tien maanden eindigde hij tot zijn tevredenheid op de negende plaats bij de Hero World Challenge.

Woods werkte zich zonder pijn door het invitatietoernooi en kondigde onlangs al aan dat hij klaar is voor een volwaardig programma. In het verleden was de veertienvoudig majorwinnaar zeven keer de beste op de Farmers Insurance Open.

Twijfels

In september 2017, in aanloop naar zijn succesvol verlopen rentree op de Bahama's, sprak Woods nog openlijk zijn twijfels of hij ooit zou terugkeren op topniveau.

Hij zei dat doordat hij eind 2016 zonder succes een renree had gemaakt bij diezelfde Hero World Challenge, nadat hij al zestien maanden had moeten toekijken door verschillende rugoperaties.

In de overige optredens van zijn slechts twee maanden durende comeback maakte Woods dus ook weinig indruk. De Amerikaan won in 2008 op de US Open zijn voorlopig laatste major.