Ten Dam: 'Zal raar zijn als ik Tour niet rijd en eens een rustige zomer heb'

"Sinds 2008 heb ik maar één keer niet de Tour gereden. Dat was in 2010, omdat ik geblesseerd was. Het zal dus wel een beetje raar zijn als ik niet start in Frankrijk", vertelt Ten Dam in Berlijn bij de ploegpresentatie van Team Sunweb aan NUsport.

"Maar ach, als ik de Tour niet rijd, heb ik eens een keer een rustige zomer. Kan ik misschien met de kinderen in een campertje op vakantie, dat is ook al tien jaar niet gebeurd."

Ten Dam heeft de hoop op deelname aan zijn tiende Tour nog niet helemaal uit het hoofd gezet - hij staat op de reservelijst van Team Sunweb - maar in principe staat hij ingetekend voor de Giro d'Italia en de Vuelta a España.

"Ik zou graag de Tour rijden, want dat is de wedstrijd waar ik als kleine jongen naar keek. En het zou mooi zijn om de tien vol te maken."

"Maar ik ga er zeker geen halszaak van maken. Ik zit op een punt in mijn carrière dat het niet heel veel uitmaakt, een Tour meer of minder. Als ik de Vuelta moet rijden, is dat ook geen probleem. Maar eerst ligt de focus volledig op de Giro."

Dumoulin

Ten Dam hoopt namelijk in de Ronde van Italië zijn teamgenoot Tom Dumoulin voor het tweede jaar op rij aan de eindzege te helpen.

"Het lijkt me gaaf om met de titelverdediger te starten in de Giro. Tom is nu een van de grote mannen en Team Sunweb is een van de grote ploegen in het peloton. Het is mooi dat ik daar nog in mag zitten."

Ten Dam denkt dan ook nog niet aan stoppen, hoewel hij in november 38 wordt. "Ik weet nog niet of dit mijn laatste jaar als prof is", zegt de nummer negen van de Tour van 2014.

"Ik heb niet meer de grote druk dat ik zelf resultaten neer moet zetten, daardoor is mijn blik wat verruimd. Ik was al een fietsliefhebber, maar kan dat nu wat meer uitdragen via allerlei nevenactiviteiten, zoals het organiseren van een eigen koers. Dat houdt het fietsen leuk voor me. Ik moet kijken hoe ik dat allemaal kan combineren, maar voorlopig gaat het goed."