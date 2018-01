Team Sunweb komt met extra antidopingprogramma

"Wij leveren hiermee een bijdrage om deze mooie sport te beschermen en hopen dat anderen dat ook gaan doen'', vertelde Tim Van den Bergh, commercieel directeur van de hoofdsponsor, donderdag bij de ploegpresentatie in Berlijn. De nieuwe aanpak geldt voor de mannen-, de vrouwen- en de opleidingsploeg.

Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit, spreekt van een unieke samenwerking. "Het is onafhankelijk, internationaal en volledig'', aldus Ram, die bij de controle van in het buitenland wonende renners collega's in andere landen inschakelt.

"We gaan voor de ploeg ook de whereabouts en biologische paspoorten beheren. Het is allesomvattend."

Kwetsbaar

Ram waardeert het dat de Nederlandse ploeg, die koerst onder een Duitse licentie, zich "kwetsbaar'' durft op te stellen. "Want als wij een renner betrappen, zullen we de normale procedure inzetten. We werken natuurlijk vaker samen met organisaties, bijvoorbeeld bij EK'en WK's in eigen land. Maar dat een ploeg of team ons inhuurt is nieuw."

Ook ploegbaas iwan Spekenbrink is verheugd met het initiatief van de sponsor. "Zij delen onze visie dat we de sport beter willen achterlaten", aldus Spekenbrink. "We willen het systeem versterken en ervoor zorgen dat niemand het nog in zijn hoofd haalt iets te proberen en daarmee de kansen voor eerlijke sporters vergroten.''