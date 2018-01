Van der Poel vindt dat UCI misbruik van dopingregels in de hand werkt

Na de achttiende etappe in de Vuelta van vorig jaar werd 2000 nanogram salbutamol per milliliter aangetroffen bij Froome, terwijl 1000 nanogram het maximaal toegestane is.

De UCI besloot de uiteindelijke winnaar van de Ronde van Spanje niet direct een schorsing op te leggen, wat tot veel kritiek leidde van onder meer renners en de belangenvereniging voor een geloofwaardige wielersport (MPCC). Ook Van der Poel snapt niet waarom Froome nog niet is gestraft.

"Ze zouden hem moeten schorsen", is de Europees kampioen veldrijden duidelijk in gesprek met EenVandaag. "Voor mij is dit gewoon een positieve test. Als er 1000 is toegestaan en het is 2000, dan hoeft daar verder niet meer over gepraat te worden."

Fout

Froome zegt het middel salbutamol puur te gebruiken als medicijn. Volgens de 32-jarige Brit verergerde zijn astma in de derde week van de Vuelta, waarna besloten werd om de dosering salbutamol te verhogen.

Van der Poel vindt het verweer van Froome niet sterk. "Ik ben daar misschien heel bot in en misschien zullen astmapatiënten hem wel geloven, maar dit is gewoon dom. Wielrennen is een sport voor gezonde mensen."

Overigens vindt Van der Poel dat ook de UCI niet vrijuit gaat in de zaak Froome. De 22-jarige Nederlander vindt dat de wielerunie moet stoppen met het aangeven van maximale waardes van middelen.

"De UCI laat toe dat er misbruik van gemaakt kan worden", aldus Van der Poel. "Als je gewoon zegt dat het niet mag, dan kan je het ook niet doen. Nu mag het tot een bepaalde hoeveelheid, dan weet je dat er mensen zijn die toch die hoogte proberen te bereiken. Dat vind ik wel de fout van de UCI."