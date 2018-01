Atleet Stuivenberg (22) getroffen door kanker

Stuivenberg werd in augustus op de hoogte gebracht van afwijkende bloedwaarden bij dopingcontroles in het begin van 2017. Na diverse onderzoeken is gebleken dat de jonge atleet kiemceltumoren in zijn lichaam heeft; een vorm van zaadbalkanker.

"Het zit niet bij m'n testikels, maar de kanker is op andere plekken in mijn lichaam tot uiting gekomen", aldus Stuivenberg in een statement van de Atletiekunie.

"Ik ben op 27 december direct opgenomen en de volgende ochtend begonnen met de eerste chemokuur. Dinsdag 2 januari kwam ik weer thuis. Nu staan mij nog drie opnames in het ziekenhuis te wachten waarin ik dezelfde chemokuren krijg."

Stuivenberg maakte afgelopen zomer bij het EK voor landenteam deel uit van de Nederlandse estafetteploeg, die in Lille het Nederlandse record op de 4x400 meter aanscherpte: 3.02,37. Hij staat momenteel onder contract bij VAV Veenendaal.