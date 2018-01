NOC*NSF wil snel duidelijkheid over IOC-positie Eurlings

Bijl kreeg tijdens de presentatie van de Nederlandse olympische ploeg op Papendal veel vragen over Eurlings, die in de zomer van 2015 zijn toenmalige vriendin mishandelde.

Eurlings bood vorige week na tweeënhalf jaar zwijgen alsnog zijn excuses aan. In een verklaring naar de pers bekende het Nederlandse lid van het IOC dat hij de publieke impact van het incident en zijn gebrek aan openheid daarover heeft onderschat.

Bijl wilde zich niet in de discussie over het aanblijven van Eurlings bij het IOC mengen. "Ik heb er een mening over, maar voor mij is het te vroeg om daarop te reageren. Ik heb het er niet over en de sporters hebben het er niet over. Maar het standpunt van NOC*NSF, wat het ook is, moet voor de Spelen duidelijk zijn."

Vergadering

De chef de mission geeft aan het te betreuren dat de geplande bestuursvergadering pas volgende week op de agenda staat. "Het lijkt mij logisch dat ze na de vergadering met een verklaring komen. Ik wist dat de vragen nu aan mij zouden worden gesteld. Ik kan daarvoor weglopen en niet bij verschillende media aan de tafel gaan zitten, maar dan doe ik de ploeg tekort."