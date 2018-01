Wereldkampioen Cross wil gat met 'fenomenale' Van Gerwen dichten

De 27-jarige Cross bekroonde zijn indrukwekkende debuut op het WK van de PDC maandag met de titel door in de finale het afscheid van Phil Taylor, de beste darter ooit, te verpesten (7-2).

Voor Cross, die een jaar geleden nog werkzaam was als elektricien, is dat geen reden op zijn lauweren te rusten. 'Voltage' denkt dat zijn succesvolle debuutjaar als prof slechts het begin is van een carrière als die van zestienvoudig wereldkampioen Taylor.

"Deze overwinning gaat me erbij helpen nog veel meer uit mezelf te halen", zegt Cross dinsdag tegen Sky Sports. "Ik denk dat ik nog veel beter kan en mijn spel met nog zeker dertig procent kan verbeteren."

Volgens Cross ontbrak het hem aan het begin van het WK nog weleens aan scherpte. "Maar naarmate het toernooi vorderde verdween dat. Als ik dat eruit kan krijgen, kan ik de kloof naar Michael van Gerwen overbruggen en net zoveel winnen als hij. Uiteindelijk wil ik de nummer één van de wereld worden en ik geloof ook dat ik daartoe in staat ben."

Last

Cross denkt dat hij daarbij kan profiteren van het feit dat hij van ver is gekomen. "Het is nu mijn beroep en ik moet ervoor knokken, maar ik weet hoe ik het uiterste van mezelf kan vragen. Dat heb ik jaren moeten doen, dus daar kan ik nu gebruik van maken."

"Je kunt er in het leven nooit van uitgaan dat iets je zomaar aan komt waaien. Je zult altijd hard moeten werken en hoe harder je werkt, hoe meer je afdwingt. Zo sta ik in het leven. Michael heeft die drang en dat verlangen ook."

In de halve eindstrijd van het WK stond Cross uitgerekend tegenover diezelfde Van Gerwen. Na een absolute thriller trok de Engelsman, mede dankzij zes gemiste matchdarts van de Nederlander, uiteindelijk aan het langste eind (6-5). "Ik speel altijd goed tegen hem, maar door hem op het allerhoogste podium te verslaan, viel er echt een last van mijn schouders."

"Hij is de laatste jaren fenomenaal en alle successen komen hem toe, maar dat wil ik zelf ook afdwingen. Ik wil de allerbeste worden, voor mezelf en voor mijn familie. Maar dan moet ik wel diezelfde overtuiging hebben als Taylor."

Emotioneel

Cross is daarom niet van plan gas terug te nemen en rustig van zijn wereldtitel te genieten. "Het dringt ook nog niet echt tot me door dat ik wereldkampioen ben. Dat komt wel als ik thuiskom en kan ontspannen. Dan word ik vast wel even emotioneel. Maar iedere goede darter wordt alleen maar beter op de lange termijn. Het draait om continuïteit en focus."

Door zijn triomf in het Londense Alexandra Palace maakte Cross een reuzensprong op de wereldranglijst. Hij klom van de twintigste naar derde plek en legde zodoende en passant beslag op een startbewijs voor de Premier League of Darts van 2018.

De eerste speelronde van dat toernooi wordt op 1 februari afgewerkt in Dublin. Een week eerder treedt Cross eerst nog aan bij The Masters in Milton Keynes.