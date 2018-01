NBA-topscorer Harden enkele weken uitgeschakeld met hamstringblessure

Harden liep de blessure zondag op in de wedstrijd tegen Los Angeles Lakers (148-142). Hij is minimaal twee weken uitgeschakeld.

De 28-jarige Amerikaan maakt dit seizoen tot dusverre gemiddeld 32,3 punten per wedstrijd en is een belangrijke kandidaat voor de titel van meest waardevolle speler van de NBA (MVP). Met gemiddeld 9,1 assists per wedstrijd staat hij derde in dat klassement.

Vorig jaar werd Harden tweede in de MVP-verkiezing achter Russell Westbrook van Oklahoma City Thunder.

Houston Rockets begon sterk aan het seizoen, maar de ploeg is afgezakt naar de tweede positie in de stand van de Western Conference. Met de zege op de Lakers maakte Houston een einde aan een reeks van vijf nederlagen op rij. Golden State Warriors, dat vorig jaar kampioen werd, staat bovenaan in het westen.