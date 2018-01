Afzwaaiende Taylor herkent zichzelf in nieuwe wereldkampioen Cross

De zestienvoudig wereldkampioen had er geen moeite mee om te erkennen dat debutant Cross de verdiende winnaar was in Alexandra Palace in Londen. "Hij was fantastisch. Hij deed me denken aan hoe ikzelf dertig jaar geleden speelde", zei Taylor op de persconferentie na de wedstrijd.

"Rob is erg toegewijd aan zijn sport. Hij is niet op vakantie gegaan met zijn vrouw en kind om te kunnen trainen. Dan heb je toewijding. Zo was ik ook."

Voor de 57-jarige Engelsman, die na de WK-finale te horen kreeg dat de beker van de World Matchplay voortaan de 'Phil Taylor Trophy' zal heten, voelde het bereiken van de eindstrijd van zijn laatste toernooi praktisch hetzelfde als winnen.

"Er staan tranen in mijn ogen, maar dat zijn tranen van plezier", aldus Taylor. "Natuurlijk heb ik ervan genoten. Dit was mijn laatste toernooi, ik ga dit nooit meer meemaken."

Afgang

De 27-jarige Cross gaf Taylor maandagavond geen schijn van kans. Via 3-0 en 6-1 liep hij uit naar een 7-2 overwinning.

"Cross was gewoon veel beter dan ik. Ik hoopte dat ik in elk geval een set kon pakken, gelukkig is dat gelukt. Want 7-0 verliezen zou wel een afgang zijn geweest."

28 jaar na zijn eerste wereldtitel beseft Taylor dat de tijd rijp is om afscheid te nemen. "Ik heb niet meer het energieniveau om het tegen deze spelers op te blijven nemen. Je moet vijf, zes of soms zeven dagen per week met deze sport bezig zijn. Ik kan dat nu niet meer."

Hij heeft veel in zijn leven aan de sport te danken. "Het darten heeft me heel veel geld opgeleverd, waardoor ik voor mijn gezin kan zorgen. We hebben veel problemen in de familie gehad."

Sociale media

Zijn naam stond de afgelopen twintig jaar synoniem voor darts. Met die rol van uithangbord had hij weleens moeite. "Ik word soms geslacht als ik iets zeg, maar als ik niets zeg dan word ik ook geslacht. Maar zo is het nu eenmaal."

"Het enige dat ik als volwassen man niet begrijp, is sociale media. Ik snap niet waarom mensen me niet gewoon recht in mijn gezicht uit willen kafferen, maar dat ze dat wel van achter hun toestel doen."