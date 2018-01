Van Gerwen en Van Barneveld enige Nederlanders in Premier League Darts

PDC-voorzitter Barry Hearn maakte maandag direct na afloop van de WK-finale tussen Rob Cross en Phil Taylor (7-2) bekend dat naast Van Gerwen en Van Barneveld ook Cross, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Mensur Suljovic, Gerwyn Price, Simon Whitlock en Michael Smith in actie zullen komen op het prestigieuze toernooi.

Ten opzichte van vorig jaar zullen behalve Klaasen ook Taylor, Dave Chisnall, Adrian Lewis, James Wade en Kim Huybrechts er in de komende editie niet bij zijn.

Zowel Klaasen, Chisnall, Lewis, Wade als Huybrechts werd op het WK al in de eerste ronde uitgeschakeld. Taylor speelde tegen Cross zijn laatste wedstrijd als professioneel darter.

Cross pakte als debutant de wereldtitel in het Alexandra Palace in Londen. De 27-jarige Engelsman slaagde er pas begin vorig jaar in zich te verzekeren van een ticket voor de PDC Tour.

Rotterdam

Van Gerwen en Van Barneveld strandden op het WK in respectievelijk de halve finales (tegen Cross) en de kwartfinales (tegen Van Gerwen).

Van Gerwen schreef de afgelopen twee jaar de Premier League op zijn naam en deed dat ook al eens in 2013. Van Barneveld ging in 2014 met de beker aan de haal.

De Premier League telt in totaal vijftien speelrondes. De competitie begint op 1 februari in de 3Arena in Dublin en eindigt op 17 mei in de O2 Arena in Londen.

Op 19 april reizen de darters voor het derde jaar op rij af naar Rotterdam. Op 22 februari wordt er voor het eerst in de historie gespeeld in Duitsland, in Berlijn.