Cross vindt winst in WK-finale tegen 'fenomenale' Taylor een droom

"Ik voel me geweldig, maar ik moet zeggen dat ondanks dat ik mijn eerste grote prijs heb gewonnen, het deze avond om het afscheid van Phil draait", toonde de 27-jarige Engelsman zich uiterst bescheiden op zijn persconferentie.

"Het was vijftien jaar geleden mijn droom om ooit tegen Phil te spelen en nu nam ik het tegen hem op in uitgerekend een WK-finale. Schitterend."

"Ik ben in 1990 geboren. Het toeval wil dat toen hij zijn allereerste wereldtitel pakte, ik mijn eerste adem uitblies. Wat hij allemaal wel niet heeft betekend voor het darten... Ik hoop dat hij een gelukkig pensioen heeft en wens hem het allerbeste. We zullen nooit meer zo'n sportman zoals hij zien. Hij is fenomenaal."

Cross maakte in zijn eerste ontmoeting met Taylor de nodige indruk. Hij gooide een ongekend hoog gemiddelde van 107,67 punten per drie pijlen en noteerde ook nog eens een dubbelpercentage van zestig.

"Ik had tijdens de wedstrijd geen moment last van zenuwen, maar tijdens de opkomst van Phil was het best lastig om mijn focus te houden. Dat was een hele lange. Met veel emoties ook natuurlijk, omdat het zijn laatste was. Maar het lukte me gelukkig om mijn concentratie te behouden."

Negendarter

Cross had het mooi gevonden als Taylor in de openingsleg van de vijfde set een negendarter had weten te gooien. Hij miste met de laatste pijl in zijn derde beurt ternauwernood de dubbel-12.

"Ik hoopte echt dat die dubbel-12 zou vallen en dat hij zo die negendarter zou gooien. Dat heb ik hem toen ook meteen gezegd. Dat ik dan vervolgens alsnog de leg wist te pakken, is darts. Je moet altijd kijken waar je kansen liggen en dan toeslaan."

Cross hoopt dat hij in de komende tijd de lijn van het WK kan doortrekken en nog een aantal titels van Michael van Gerwen kan afpakken. 'Voltage', zoals zijn bijnaam luidt, versloeg de nummer één van de wereld dit WK al in een heroïsche halve finale met 6-5.

"Ik wil alle toernooien gaan winnen. En het liefst meerdere keren. Ik wil best de nieuwe Phil Taylor worden. Maar ik weet dat ik daar heel hard voor moet werken. Michael is de nummer één op de Order of Merit en ik wil dat worden. Dus dan is hij mijn rivaal, ja."