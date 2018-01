Debutant Cross vernedert afscheid nemende Taylor in finale WK darts

Voor Cross betekende het tevens zijn eerste majorzege. Hij stond in oktober al wel in de finale van het EK, maar daarin moest hij destijds buigen voor Michael van Gerwen.

Cross nam zaterdag revanche op de Nederlandse nummer één van de wereld en tevens titelverdediger door hem op een 6-5 nederlaag te trakteren in de halve eindstrijd.

Cross is na Dennis Priestley (1994) en Raymond van Barneveld (2007) de derde speler die er bij zijn eerste WK van de PDC ook gelijk met de beker vandoor gaat.

Voor Taylor kwam er maandag een einde aan een dertig jaar durende loopbaan, waarin hij in totaal maar liefst 216 officiële titels pakte, waarvan een recordaantal van zestien wereldtitels.

Gemiddelde

Cross liet tegen Taylor zien waartoe hij allemaal in staat is. Hij gooide een ongekend hoog gemiddelde van 107,67 punten per drie pijlen en noteerde een dubbelpercentage van zestig.

Cross kwam dan ook al heel snel op een 3-0 voorsprong in sets, mede dankzij een 167-finish in de tweede set en een 153-finish in de derde set.

Taylor kon er pas in de vierde set wat tegenover stellen. Hij brak Cross in de openingsleg voor de eerste keer in de wedstrijd en deed dat ook in de derde leg, waardoor hij de achterstand terugbracht tot 3-1.

Taylor leek vanaf dat moment los te komen en produceerde in de eerste leg van de vijfde set bijna een negendarter, maar miste de dubbel-12, waarvan Cross dankbaar profiteerde door alsnog de leg te pakken.

De nummer twintig van de plaatsingslijst stoomde vervolgens in rap tempo door naar een 6-1 voorsprong in sets. Hij moest nog wel de achtste set prijsgeven aan Taylor, maar maakte het in de negende set bij 2-0 met zijn eerste matchdart en 140-finish koelbloedig af.