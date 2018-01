Taylor ziet 'surrealistische' finaleplek op laatste WK als lot uit loterij

"Het voelt surrealistisch, als ik heel eerlijk ben. Alsof ik hier helemaal niet aanwezig ben. Het zou natuurlijk geweldig zijn om mijn loopbaan af te sluiten met een wereldtitel", aldus Taylor op de site van dartsbond PDC.

De 'Power' staat in Londen al in zijn 21e WK-finale. Hij neemt het daarin op tegen Rob Cross, die in de halve eindstrijd nog verrassend te sterk was voor titelverdediger Michael van Gerwen en voor de eerste keer in de finale van een WK staat.

Hoewel Taylor zijn rijke loopbaan met een zeventiende wereldtitel extra glans kan geven, is hij al dankbaar dat hij überhaupt tot de finale is gekomen.

"Het voelt alsof ik een lot uit de loterij in handen heb", aldus Taylor, die in 2013 voor het laatst wereldkampioen werd. "Ik had nooit verwacht dat ik Gary Anderson zou verslaan in de kwartfinales. En in de halve eindstrijd speelde Jamie Lewis zo goed, dat ik vreesde voor een 4-0 nederlaag. Ik speel nog steeds wel oké, maar ik kan veel beter."

Cross

De 27-jarige Cross kan op zijn beurt de eerste speler worden die als debutant het WK van de PDC op zijn naam schrijft sinds Raymond van Barneveld in 2007. De Engelsman is trots op de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt.

"Het is verbazingwekkend, want dit had ik nooit verwacht", aldus Cross. "Ik ben maar een werkende jongen uit een normaal huishouden. Ik geloof in mezelf en dat heeft me aan deze finaleplek geholpen."

Cross vindt het bijzonder dat hij in de eindstrijd uitgerekend de afzwaaiende Taylor treft. "Phil is mijn favoriete speler. Hij heeft het darts jarenlang gedomineerd, dus voor hem wordt het ook een speciale wedstrijd, maar ik moet gewoon mijn ding blijven doen om te kunnen winnen."

De finale op het WK tussen Taylor en Cross begint maandagavond om 21.00 uur. De winnaar krijgt omgerekend 450.000 euro, terwijl de verliezer het moet doen met iets minder dan de helft daarvan.