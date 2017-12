Cross denkt dat Van Gerwen matchdarts miste door boegeroep van publiek

"Het is met geen woorden te beschrijven hoe dit voelt. Ik ben zo ontzettend blij. Dit is echt geweldig", zei de glunderende 27-jarige Engelsman na afloop van de met 6-5 gewonnen thriller op zijn persconferentie in het Alexandra Palace in Londen.

"Veertien maanden geleden had ik niet eens een Tourkaart en nu sta ik in de finale van het grootste toernooi ter wereld. Dat is natuurlijk ongelooflijk."

Cross had tegen Van Gerwen echter over geluk niet te klagen. Hij zag de titelverdediger in de beslissende elfde set maar liefst zes matchdarts missen, waarna hij het zelf in de allerlaatste elfde leg met zijn derde wedstrijdpijl wel wist af te maken.

"Ik merkte in de laatste set wel dat ik weinig ervaring heb. De spanning was om te snijden. Maar ik bleef kalm en in mezelf geloven."

"Het publiek was ook fantastisch voor mij. Want ik weet zeker dat Van Gerwen niet zoveel pijlen op zijn dubbels had gemist als zij niet zich zo tegen hem hadden gekeerd."

Taylor

Cross neemt het maandag op nieuwjaarsdag in de finale op tegen zijn afscheidnemende landgenoot Phil Taylor, die eerder op zaterdag in zijn halve eindstrijd met maar liefst 6-1 te sterk was voor Jamie Lewis.

"Dat wordt eveneens een geweldige wedstrijd", aldus Cross. "Ik kan me nog goed herinneren dat ik als vijftienjarige jongen naar hem zat te kijken op de televisie toen hij de sport zo domineerde."

"Phil is een legende. We gaan nooit meer zo'n succesvolle speler krijgen. Ik beschouw het als een privilege om tegen hem te mogen spelen. Tegelijkertijd moet het me uiteraard helemaal niets uitmaken dat hij voor de laatste keer op het podium zal staan. Ik moet mijn eigen ding blijven doen en dan maak ik een goede kans om van hem te winnen."

Door zijn goede prestaties op het WK zal Cross van de twintigste naar de zesde plaats op de wereldranglijst stijgen, maar daar neemt hij nog geen genoegen mee.

"Ik geloof echt dat ik mannen als Van Gerwen elk toernooi kan verslaan. Ik weet van mezelf dat ik beter kan dan wat ik tot dusver heb laten zien. De ranking zegt dus niets totdat ik de nummer één van de wereld ben."