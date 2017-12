Van Gerwen steekt hand in eigen boezem na zes gemiste matchdarts

"Ik heb mezelf tekort gedaan. Ik mis zes wedstrijdpijlen. Dan kan ik wel moeilijk doen over het publiek dat niet op mijn hand was. Maar dit ligt echt aan mij", zei de teleurgestelde titielverdediger voor de camera van RTL7.

Van Gerwen hield lange tijd gelijke tred met Cross. Pas in de negende set wist hij voor het eerst op voorsprong te komen, maar die raakte hij ook weer razendsnel kwijt.

Van Gerwen kreeg in zowel de negende leg als in de allesbeslissende elfde leg van de elfde set de kans om alsnog de klus te klaren, maar faalde, waarna Cross er wel in slaagde om een einde aan de zinderende partij te maken.

Beter

"Ik had de hele wedstrijd gewacht op de kans dat ik op voorsprong kon komen", analyseerde Van Gerwen. "Maar toen ik eindelijk op voorsprong kwam, kon ik het niet uitgooien. Er was nog niets aan de hand maar dan mis ik ook nog eens zes wedstrijdpijlen. Dat gebeurt me eigenlijk nooit."

Van Gerwen toonde zich wel een sportieve verliezer. Direct na zijn verliespartij tilde hij op het podium beide armen van zijn tegenstander de lucht in.

"Hij heeft het fantastisch gedaan", stelde 'Mighty Mike'. "Maar ik was beter, alleen vond ik te vaak de dubbels niet."