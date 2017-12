Taylor beseft dat hij geluk had tegen Lewis in halve finales WK darts

"Ik ben door het dolle heen. Ik was in de eerste paar sets ontzettend aan het worstelen met mezelf. Toen het 1-1 in sets stond, dacht ik dan ook: 'Wat ben ik een lucky boy'", aldus de 57-jarige Engelsman na afloop van de partij.

Taylor had inderdaad in de openingsfase over geluk niet te klagen, want Lewis liet zowel in de tweede, derde, als vierde set respectievelijk één, drie, twee en drie setdarts liggen. Bij een stand van 4-1 gaf Taylor zijn tegenstander geen kans meer.

De zestienvoudig wereldkampioen had wel een vermoeden waarom Lewis zoveel dubbels miste op het moment suprême, maar hij gaf het 26-jarige talent uit Wales ook het advies daar niet te lang bij stil te staan.

"Ik denk dat een gebrek aan ervaring hem de das om heeft gedaan. Ik sloeg daarentegen toe op het juiste moment. Daar werd ik ook wel toe gedwongen door hem."

"Lewis hoeft zich geen zorgen te maken over zichzelf. Ik kan het nu zeggen omdat ik ga stoppen, maar hij is echt de man om op te letten in de toekomst. Hij is fantastisch. Hij toont geen angst op het podium."

Cross

Taylor neemt het maandag, op nieuwjaarsdag, in de finale in het Alexandra Palace op tegen Rob Cross, die titelverdediger Michael van Gerwen uitschakelde in de andere halve eindstrijd.

Taylor herhaalde nog maar eens dat hij liever zijn allerlaatste wedstrijd in zijn glansrijke carrière liever tegen Raymond van Barneveld had gespeeld. "Dat had me fantastisch geleken. Hij had de kans vrijdag in de kwartfinales tegen Van Gerwen. Hij had gewoon met 5-1 kunnen winnen, maar miste helaas te veel dubbels."

Van de voorgaande twintig keer dat Taylor in de finale stond, ging hij liefst zestien keer met de beker aan de haal en trok hij dus slechts vier keer aan het kortste eind.