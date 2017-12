Van Gerwen na thriller onderuit tegen Cross in halve finales WK darts

Cross neemt het maandag, op nieuwjaarsdag, in de eindstrijd op tegen Phil Taylor, die eerder op zaterdag in de andere halve finale met 6-1 afrekende met de Welshman Jamie Lewis.

Van Gerwen en Cross maakten er een hoogstaande wedstrijd van. Beiden gooiden een gemiddelde van meer dan honderd punten per drie pijlen (102,44 om 100,97) en noteerden bovendien ook elk meer dan tien 180'ers (16 om 15).

Het ging dan ook lange tijd gelijk op. De eerste acht sets gingen allemaal met de darts mee, waarna het Van Gerwen was die in de negende set als eerste toesloeg.

'Mighty Mike' zette zichzelf daarin in de door Cross begonnen vijfde leg na negen pijlen op 32 en bracht zichzelf uiteindelijk met een twaalfdarter voor het eerst in de partij op voorsprong.

Matchdarts

Van Gerwen slaagde er echter niet in de klus in de tiende set te klaren, omdat hij zich in twee legs liet breken, waardoor er een beslissende elfde set aan te pas moest komen.

Daarin leek het bij 4-4 alsnog goed te komen voor Van Gerwen. Hij brak Cross in de negende leg, maar liet vervolgens in zijn eigen tiende leg op onverklaarbare wijze vijf matchdarts liggen.

Cross profiteerde dankbaar en presenteerde Van Gerwen in de zenuwslopende allerlaatste elfde leg de rekening voor een zesde gemiste matchdart door zelf bij zijn derde wedstrijdpijl de mooiste zege uit zijn loopbaan veilig te stellen.

Cross is bezig aan zijn debuutjaar op de PDC Tour. Hij bereikte een paar maanden geleden ook al de eindstrijd van het EK, waarin hij toen nog wel zijn meerdere moest erkennen in Van Gerwen.

Taylor

Taylor kreeg de overwinning op Lewis, die als ongeplaatste speler gold als revelatie van het WK, bepaald niet cadeau. In bijna alle sets moest er een vijfde leg aan te pas komen.

Taylor kwam nog wel op een 1-0 achterstand in sets doordat hij een 2-0 voorsprong in legs uit handen gaf, maar hij herstelde zich vervolgens knap door de daaropvolgende zes sets wel naar zich toe te trekken.

Daarbij had de dartslegende wel het geluk dat Lewis zowel in de tweede, derde, vierde als zevende set respectievelijk één, drie, twee en drie setdarts liet liggen.

Het wordt voor Taylor alweer de 21e WK-finale in zijn loopbaan. In de voorgaande twintig keer ging hij maar liefst zestien keer met de beker aan de haal en trok hij dus slechts vier keer aan het kortste eind.

Lewis was de eerste qualifier in de geschiedenis van het WK die het tot de laatste vier wist te schoppen. Hij rekende onder meer in de tweede ronde knap met 4-1 af met de als tweede geplaatste Schot Peter Wright.