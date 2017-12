Pittsburgh Penguins haalt Nederlander Sprong (20) terug naar NHL

Sprong, die al op jonge leeftijd naar Canada verhuisde en graag voor dat land wil uitkomen, werd door de Penguins gestald bij het kleinere Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Hij is door zijn terugkeer de enige Nederlander in de NHL.

Het talent uit Amsterdam maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag nog een hattrick voor Wilkes-Barre/Scranton Penguins, zijn tweede van het seizoen. Hij had bovendien een assist tijdens de 5-1 zege op Hartford Wolf Pack. In totaal maakte hij achttien goals en gaf hij tien assists in 29 duels.

Sprong werd in 2015 tijdens de 'draft' opgepikt door de Penguins. Hij kwam tijdens zijn eerste seizoen in de NHL al achttien keer in actie voor zijn club en was daarin twee keer trefzeker.

Schouderblessure

Vorig jaar zomer liep Sprong een zware schouderblessure op bij een training. De jonge Nederlander moest maanden revalideren en werkte zijn wedstrijden in de rest van het seizoen af bij Islanders HKY in de Quebec Major Junior Hockey League, de competitie voor junioren.

In die periode liet Sprong zich van zijn beste kant zien. Hij was in slechts 31 duels goed voor 32 treffers en 27 assists, waarmee hij de meest effectieve speler van de competitie was.

Sprong is de eerste in Nederland geboren speler in de grootste ijshockeycompetitie ter wereld sinds Ed Kea. Die in Weesp geboren ijshockeyer kwam tussen 1974 en 1979 uit voor de Atlanta Flames en tussen 1979 en 1983 voor de St. Louis Blues.

Vermoedelijk maakt Sprong in de nacht van zondag op maandag al zijn debuut voor de Penguins, die dan op bezoek gaan bij Detroit Red Wings.