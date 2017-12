Team AkzoNobel op tijd klaar voor vierde etappe Volvo Ocean Race

De kapotte mast en het grootzeil zijn op de kade in de Australische haven hersteld. "We hebben er vertrouwen in dat de boot bij de start van de volgende etappe weer 100 procent is'", zei schipper Simeon Tienpont zaterdag.

De boot van AkzoNobel was al een paar dagen na vertrek vanuit Kaapstad, het startpunt van de derde etappe, flink beschadigd door de harde wind op de Zuidelijke Oceaan.

Het duurde lang voordat de schade provisorisch gerepareerd kon worden door de bemanning. Het Nederlandse jacht raakte daardoor ver achterop bij de andere boten en arriveerde pas donderdag in Melbourne, ruim drie dagen na de winnende boot Mapfre.

Volle kracht

"We moesten snel handelen, maar er is fantastisch werk verricht", aldus Tienpont. "Daardoor kunnen we op volle kracht meedoen aan de volgende etappe.'' Die etappe begint dinsdag en voert over zo'n 11.000 kilometer naar Hongkong.

Naar verwachting komen de deelnemers daar rond 20 januari aan. Bij AkzoNobel keert Peter van Niekerk terug aan boord, nadat de oud-olympiër rust had gekregen voor de derde etappe.

Het Spaanse team Mapfre gaat na drie etappes aan kop in het klassement met 29 punten, AkzoNobel neemt met negen punten de voorlaatste plek in. De tweede Nederlandse deelnemer, Team Brunel van schipper Bouwe Bekking, is met veertien punten de nummer vier van de ranking.