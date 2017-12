Taylor denkt dat druk bij laatste WK meer bij andere halvefinalisten ligt

"Ik denk dat de druk bij mij weg is en bij de andere spelers ligt", zei Taylor na afloop van zijn gewonnen kwartfinale tegen de PDC. "Dat was het probleem bij Gary Anderson. Hij verdedigt hier op het WK geld en punten. Hij kan zakken op de wereldranglijst."

"Die druk heb ik niet meer. Het is eigenlijk oneerlijk dat ik mijn afscheid heb aangekondigd en toch nog toernooien speel. Gary leidt twee levens. Hij heeft kinderen en probeert daarnaast zijn geld te verdienen. Ik heb veel bewondering voor hem."

"Het was een moeizame wedstrijd tegen Gary. Ik had niet veel energie meer over, maar ik wist dat ik hem onder druk moest houden", aldus Taylor tegen Sky Sports. "Als je tegen Gary 180 gooit, moet je nog een 180 gooien. Anders zal hij je blijven volgen."

Lewis

In de halve finales wacht zaterdagavond de Welshe qualifier Jamie Lewis, die nog nooit zo ver wist te komen op het WK. Taylor kan nog altijd afscheid nemen met zijn zeventiende wereldtitel.

"Jamie is geweldige gozer. Als hij in de ingooiruimte is, heb je niet eens door dat hij daar is. Hij is een kleine sluipmoordenaar", aldus recordwereldkampioen Taylor.

In de andere halve eindstrijd gooit Michael van Gerwen tegen Rob Cross. De halve finales beginnen zaterdag vanaf 20.30 uur.

