Van Gerwen: 'Dat niveau niet altijd hoog was, interesseert me geen kanarie'

"Ik heb laten zien dat als je goed in vorm bent en je voldoende zelfvertrouwen hebt, je dat uiteindelijk over het dode punt helpt", zei de titelverdediger op zijn persconferentie na afloop van de partij in het Alexandra Palace in Londen.

Van Gerwen verspeelde nog bijna een 3-1 en 4-3 voorsprong, maar was in de beslissende negende set weer op tijd bij de les om alsnog de overwinning veilig te stellen.

"Dat het niveau niet altijd bijster hoog was, interesseert me echt geen kanarie. Als ik maar win, dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat we samen uiteindelijk een goede pot hebben neergezet en ik ben de gelukkige winnaar van die pot."

Van Gerwen had wel een verklaring voor zijn matige openingsfase, waarin hij scorend regelmatig achterbleef bij Van Barneveld en van geluk mocht spreken dat die juist heel veel dubbels miste.

"Ik voelde me in het begin een beetje gespannen. Ik denk dat Raymond daar ook last van had. Dan is gelijk duidelijk waarom we beiden een beetje brak aan de wedstrijd starten."

Bewondering

Van Gerwen had niet verwacht dat Van Barneveld nog terug zou komen van een 3-1 achterstand en had wel bewondering voor de manier waarop de 50-jarige Hagenaar dat deed.

"Ik vond hem opvallend koel deze wedstrijd. Normaal gesproken gaat hij eerder schudden met zijn hoofd als het iets minder gaat. Dat deed hij nu helemaal niet. Dat was zijn kracht in deze wedstrijd."

"Ik vind ook niet dat ik vanaf dat moment slechter begon te spelen. Je moet het juist omdraaien. Hij begon beter te spelen. Hij zette me continu onder druk en gooide een aantal fantastische finishes. Hij heeft gewoon een geweldige wedstrijd gespeeld, maar ik snap ook wel dat hij daar helemaal niets aan heeft."

Cross

Van Gerwen neemt het zaterdag voor een plek in de finale op tegen de Engelsman Rob Cross en dat is bepaald niet de eerste keer dit jaar. Ook in de eindstrijd van het EK een paar maanden geleden in Hasselt stonden de twee tegenover elkaar met Van Gerwen destijds als duidelijke winnaar.

"Rob is een fantastische darter. Het is fenomenaal wat hij dit jaar bij zijn debuut op de PDC Tour allemaal al heeft gepresteerd. Hij kan een hele grote jongen worden. En dan denk ik aan een plek in de top vijf of zes van de wereld. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij morgen van mij gaat winnen."

Mocht Van Gerwen Cross opnieuw weten te verslaan en Phil Taylor in de andere halve finale erin slagen om Jamie Lewis te kloppen, dan kent het toernooi zijn gedroomde finale Van Gerwen-Taylor.

"Dat zou uiteraard fantastisch zijn", beaamde de Nederlander. "Dat duel is dan nog meer beladen dan de wedstrijd tussen mij en Raymond. Dat maakt het ook leuk. Iedereen zou dat een schitterende finale vinden. De mensen in het publiek, de mensen thuis. Daar doe je het allemaal voor."

