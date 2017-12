Van Barneveld vindt dat hij heeft gefaald tegen Van Gerwen op WK darts

"Het verhaal van deze wedstrijd is natuurlijk dat ik heel veel dubbels miste", begon Van Barneveld zijn verhaal op een persconferentie in het Alexandra Palace in Londen.

"Ik heb werkelijk waar geen idee waarom me dat niet lukte. Ik had gewoon 3-1 voor moeten staan in plaats van 3-1 achter. Dat gevoel nam ik uiteraard wel mee de pauzes in."

Van Barneveld kwam nog wel knap terug tot 3-3 en wist ook een 4-3 achterstand ongedaan te maken, maar in de beslissende negende set ging het alsnog mis voor de 50-jarige Hagenaar.

"Ik knokte me zo goed terug in de wedstrijd en dan mis ik in de derde leg van de negende set drie pijlen op dubbel-16. Ik heb vandaag tijdens het opwarmen zo verschikkelijk veel dubbels gegooid. En dan raak ik op het moment supreme bijna niks. Leg mij dan maar eens uit hoe dat komt. Als je een voetballer vraagt waar het is misgegaan dan kan hij nog de verdediging ofzo de schuld geven. Voor mij blijft het gissen."

Van Barneveld zag zijn mindere prestatie tegen Van Gerwen ook totaal niet aankomen. De overtuigende 4-1 zege woensdag in de achtste finales op Vincent van der Voort gaf hem extra geloof in eigen kunnen.

Gespannen

"In mijn vorige drie wedstrijden hier was ik voorafgaand aan de partij heel gespannen en op het podium juist heel kalm. Vandaag was dat precies andersom. Ik zag ook aan Michael dat hij zich niet helemaal thuis voelde in de zaal. Zeker in de eerste drie, vier sets gooide hij hele slechte scores."

"Ik slaagde er echter niet in daarvan te profiteren. Steeds weer gooide ik zestigers. Zo armoedig dat je bij jezelf denkt: wat ben je allemaal aan het doen? Je staat op een WK te spelen. Uiteindelijk heb ik weer verzaakt. Heb ik weer gefaald. Ik had hem gewoon kunnen pakken. Als je Michael niet eens kunt verslaan als hij niet in topvorm is, wat moet je dan doen?"

Van Barneveld vond wel dat Van Gerwen ook een compliment verdiende. "Hij strafte echt alles af. Dat begon al in de eerste set. Het maakte hem niet uit of hij nou 84, 88 of 97 moest uitgooien. Steeds als hij net onder de honderd stond, maakte hij het af. Zijn scores waren misschien niet alles vandaag, maar hij stond formidabel te finishen. Daar won hij de wedstrijd mee. Chapeau."

Van Barneveld gaat de komende tijd benutten om zijn voortijdige uitschakeling een plekje te kunnen geven. "Geen darts meer voor mij. Voorlopig niet nee, want dit komt wel even aan. De hele week word ik overladen met honderden sms’jes en nu: misschien twintig, niet meer. Simpelweg, omdat ik nu de loser ben."

