Van Gerwen ten koste van Van Barneveld naar halve finale WK darts

Van Gerwen neemt het zaterdag in het Londense Alexandra Palace voor een plek in de finale op tegen de Engelsman Rob Cross, die vrijdag in zijn kwartfinalepartij in eveneens een zenuwslopend gevecht met 5-4 afrekende met de Belg Dimitri Van den Bergh.

In de laatste partij in de kwartfinale was Phil Taylor afgetekend te sterk voor de Schot Gary Anderson: 5-2. De zestienvoudig wereldkampioen stuit in de halve finales op de Welshman Jamie Lewis, die vrijdag verrassend de Engelsman Darren Webster met liefst 5-0 de baas was.

Vechtlust

Van Barneveld toonde in Londen tegen Van Gerwen aan nog altijd over een grote dosis vechtlust te beschikken. De Hagenaar knokte zich terug van een 3-1 en 4-3 achterstand in sets.

Van Gerwen haalde lang niet altijd zijn beste niveau, maar wist op het beslissende moment wel toe te slaan. Van Barneveld kwam in de beslissende set op een 1-0 voorsprong, maar kon dat niet volhouden. Van Gerwen kreeg een kans om 'Barney' te breken en deed dat direct. Vervolgens maakte 'Mighty Mike' het karwei kundig af.

Van Gerwen is de titelverdediger. Hij onttroonde vorig jaar in een eenzijdige finale Anderson als wereldkampioen dankzij een 7-3 overwinning.

Derde duel

Het was alweer het derde duel op rij op het WK tussen de twee beste Nederlandse darters ooit. In december 2015 versloeg Van Barneveld zijn landgenoot verrassend in de derde ronde.

Op 1 januari van dit jaar was Van Gerwen met 6-2 heer en meester in de halve finale met een ongekend gemiddelde van 114 met drie pijlen.

De strijd in deze derde clash zat hem vooral in de dubbels. Van Barneveld miste er veel in het begin, maar gooide in de vijfde en zesde set hoge 'finishes' uit.

Taylor

Taylor had in de laatste partij in de kwartfinales weinig last van Gary Anderson. De Schot, in 2015 en 2016 nog wereldkampioen, wist het pas aan het eind van de partij spannend te maken tegen 'The Power': 5-3.

Anderson kan als excuus aanvoeren dat hij al enige tijd kampt met een rugblessure. Hij werd voor zijn partij tegen Taylor nog gekeurd.

Taylor, die na het WK definitief afscheid neemt, liet met name op zijn dubbels weinig liggen. Hij schakelde na verlies in de tweede set een tandje bij en liep vervolgens uit naar 4-1.

Anderson stribbelde nog wel even tegen door de twee daaropvolgende sets naar zich toe te trekken, maar in set acht zorgde Taylor alsnog voor de beslissing.