Cross heeft geen voorkeur voor Van Gerwen of Van Barneveld in halve finales

"Als ik tegen Michael of Raymond zo speel als vandaag dan ga ik verliezen. Laat daar geen twijfel over bestaan. Met de ervaring die zij hebben, hadden ze het vlakke van mij wel afgestraft", zei Cross op zijn persconferentie in het Alexandra Palace in Londen.

De nummer twintig van de plaatsingslijst kwam tegen Van den Bergh al snel op een comfortabele 4-1 voorsprong, maar daarna liep het nog bijna fout voor hem af.

Cross liet Van den Bergh terugkomen tot 4-4 en keek in de beslissende negende set zelfs tegen een break achterstand aan, maar was op tijd bij de les om het bij een stand van 2-1 in legs alsnog af te maken.

"Ik dacht dat ik er bij 4-1 wel was. Dat had ik natuurlijk nooit mogen denken. De credits moeten ook naar Dimitri. Hij kwam ijzersterk terug en speelde een geweldige wedstrijd. Hij heeft me het leven zuur gemaakt, maar dat had ik uiteraard ook voor een groot deel aan mezelf te danken."

Vorm

Cross is er desondanks niet bang voor dat hem zaterdag tegen Van Gerwen of Van Barneveld hetzelfde overkomt. Hij denkt het beiden moeilijk te kunnen maken.

"Zowel Michael als Raymond laat al het gehele toernooi een constant niveau zien. Ik gooide vandaag volgens mij mijn laagste gemiddelde op dit WK, maar weet je wat het mooie is? In darten draait het niet om gemiddeldes maar om de vorm van de dag."

"Die zal morgen ook bepalend zijn. Als ik op mijn best speel, is de kans groot dat ik van iedereen win. Dus ook van Michael of Raymond. Ik heb er zin in."

Cross is naar alle waarschijnlijkheid niet van plan om de wedstrijd tussen de twee Nederlanders die omstreeks 20.00 uur Nederlandse tijd begint, zelf te gaan bekijken.

"Ik duik vanavond lekker een restaurant in en pak daarna mijn rust op mijn bed in het hotel. Ik kan dat ook wel goed gebruiken, want als ik morgen win dan worden het nog een paar lange dagen."

Taylor

De halvefinaleplaats van Cross is opvallend omdat 'Voltage', zoals zijn bijnaam luidt, pas aan zijn eerste jaar bezig is als professioneel darter. Hij maakte daarin wel meteen de nodige indruk met onder meer een finaleplek op het EK een paar maanden geleden in Hasselt, waar hij moest buigen voor Van Gerwen.

De goede prestaties van Cross zorgden er al voor dat Van Barneveld hem deze week de nieuwe Phil Taylor noemde, maar daar wil hij zelf nog niets van weten.

"Het is natuurlijk fantastisch dat Raymond dat roept, maar tegelijkertijd moet ik me er niet door laten afleiden, want als ik dat wel doe, dan legt dat onnodig veel druk op mijn schouders. Ik moet gewoon dicht bij mezelf blijven en met beide voeten op de grond blijven staan. Dan komt alles wel goed."

