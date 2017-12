Qualifier Lewis ten koste van Webster verrassend naar halve finale WK

De 26-jarige Lewis gaf Webster geen schijn van kans en stond in de gehele wedstrijd slechts vijf legs af aan zijn 23 jaar oudere tegenstander. Met een gemiddelde van 101,85 scoorde hij ruim tien punten hoger dan Webster.

Lewis kwam alleen in de vijfde en laatste set enigszins in de problemen. Hij had het geluk dat Webster bij een 2-2 stand in legs een setdart miste, waarna hij bij zijn vijfde matchdart uiteindelijk wel toesloeg.

Lewis neemt het zaterdag voor een plek in de finale op tegen de winnaar van het treffen later op vrijdag tussen de Schot Gary Anderson en de Engelsman Phil Taylor.

85.000

Lewis is de eerste speler die erin slaagt om zich via de voorrondes onder de laatste vier te scharen. Hij won dit toernooi onder meer in de tweede ronde al van de als tweede geplaatste Schot Peter Wright.

Met het bereiken van de halve finales verzekerde Lewis zich bovendien van een cheque van 85.000 Britse pond. Tot dit WK was een plek in de kwartfinales op de World Grand Prix in 2015 zijn beste prestatie uit zijn loopbaan.

Naast Anderson-Taylor worden ook de twee andere kwartfinales op dit WK vrijdag afgewerkt. De Engelsman Rob Cross en de Belg Dimitri Van den Bergh kruisen 's middags nog de degens, waarna de Nederlanders Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld in de eerste partij van de avond tegenover elkaar staan.