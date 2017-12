Cross en Jamie Lewis plaatsen zich als eersten voor halve finales WK darts

Cross rekende in de kwartfinales in een thriller met 5-4 af met de Belg Dimitri Van den Bergh, terwijl Lewis met liefst 5-0 te sterk was voor de Engelsman Darren Webster.

Cross kwam tegen Van den Bergh al heel snel op een 2-0 voorsprong in sets, maar liet zich daarna toch even het kaas van het brood eten en mocht van geluk spreken dat Van den Bergh bij een stand van 2-1 in sets en 2-2 in legs vier setdarts onbenut liet.

Cross profiteerde dankbaar van die missers door zelf bij zijn eerste setdart wel toe te slaan en trok ook de vierde en vijfde set relatief eenvoudig naar zich toe.

Van den Bergh slaagde er daarna toch weer in de rug te rechten en zelfs helemaal terug te komen tot 4-4 in sets en in de beslissende negende set bovendien een break voorsprong te pakken. Maar de 23-jarige wereldkampioen bij de jeugd bezweek uiteindelijk onder de druk en moest de overwinning alsnog aan Cross laten.

De 27-jarige Cross neemt het zaterdag voor een plek in de finale op tegen de winnaar van het Nederlandse onderonsje vrijdagavond tussen titelverdediger Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.

Lewis

De 26-jarige qualifier Lewis gaf de 23 jaar oudere Webster geen schijn van kans en stond in de gehele wedstrijd slechts vijf legs af.

Lewis kwam alleen in de vijfde en laatste set enigszins in de problemen. Hij had het geluk dat Webster bij een 2-2 stand in legs een setdart miste, waarna hij bij zijn vijfde matchdart uiteindelijk wel toesloeg.

Lewis stuit in de halve finales op de winnaar van het treffen vrijdagavond tussen de Schot Gary Anderson en de Engelsman Phil Taylor.

Lewis is de eerste speler die zich via de voorrondes onder de laatste vier weet te scharen. Hij won dit toernooi onder meer in de tweede ronde al van de als tweede geplaatste Schot Peter Wright.

Tot dit WK was een plek in de kwartfinales op de World Grand Prix in 2015 Lewis' beste prestatie uit zijn loopbaan. Met zijn plek in de halve finales in Ally Pally verzekerde hij zich net als Cross al van een cheque van 85.000 Britse pond.