Verhoeven droomt van uitstapje naar boksring tegen Anthony Joshua

De 28-jarige Verhoeven verdedigde eerder deze maand met succes zijn kampioensgordel tegen de Belg Jamal Ben Saddik en mag zich zodoende al sinds 2013 wereldkampioen van Glory noemen.

"Ik heb iedereen gehad van mijn sport", zegt Verhoeven tegen FHM. "Er is geen kickbokser waar ik heel graag tegen zou willen vechten. Het zou me wel heel tof lijken om een crossgevecht te doen richting het boksen."

Zijn gedroomde tegenstander voor dat uitstapje is de Britse wereldkampioen zwaargewicht Joshua. "Dan spelen we een kickbokspartij en een bokspartij en komen we allebei in elkaars wereld. Zo open je een heel nieuwe deur, dus dat soort dingen lijken me heel leuk."

Joshua is vooralsnog ongenaakbaar als bokser. Eind oktober bleef hij ook in zijn twintigste gevecht ongeslagen door te winnen van Carlos Takam, nadat hij in april al twee wereldtitels afpakte van Wladimir Klitschko.

Arrogant

De laatste keer dat Verhoeven niet als winnaar uit de ring stapte was begin 2015. Sindsdien won hij negen gevechten op rij, waarvan zes op (technische) knock-out. "Ik ben nu gewoon de beste en ik wil de beste blijven", aldus de geboren Brabander.

"Zonder arrogant te zijn, denk ik dat ik met kop en schouders overal bovenuit steek", stelt de ongekroonde 'King of Kickboxing' zelfverzekerd. "Er is niemand die ook maar bij me in de buurt komt."

UFC

Hoewel hij openlijk flirt met een uitstapje naar de boksring, is een debuut in de kooi op dit moment niet aan de orde voor Verhoeven.

"Maar wie weet dat het er ooit van komt als er een leuke aanbieding komt die meerwaarde heeft voor mij. Ik zal nooit wat van tevoren uitsluiten", houdt hij de deur naar de UFC, de grootste MMA-organisatie, op een kier.

Hari

Verhoeven hoopt nog wel op een nieuwe ontmoeting met Badr Hari. Na zijn gewonnen gevecht met Ben Saddik in het Rotterdamse Ahoy daagde hij de Amsterdamse Marokkaan indirect uit voor een rematch. Of het daarvan komt, is nog maar de vraag. "Dat is niet aan ons, maar aan de organisatie", benadrukt hij.

"Wij kunnen allebei aantonen dat we willen, alleen waar is nog niet zeker. De Arena zou natuurlijk te gek zijn. Laten we hopen dat het goedkomt, maar ik heb er alle vertrouwen in."

Dat gevecht staat op zijn vroegst pas in het najaar van 2018 op het programma, voorspelde Verhoeven eerder al. De 33-jarige Hari maakt in maart zijn rentree bij het Glory-gala in Rotterdam.