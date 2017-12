Celtics bekronen in slotseconden knappe inhaalrace in topper tegen Rockets

De Celtics knokten zich aan de hand van Kyrie Irving terug van een achterstand van liefst 26 punten, waarna Al Horford met nog drie seconden op de klok voor de beslissing zorgde in Boston.

Irving was goed voor in totaal 26 punten, maar de gevierde man in de TD Garden was Marcus Smart. Hij lokte in de slotminuut twee aanvallende fouten van Rockets-vedette James Harden uit, waardoor hij keer keer voor balbezit voor de Celtics zorgde.

Boston evenaarde zo de grootste inhaalrace van dit NBA-seizoen. "Ik heb al meer comebacks meegemaakt, maar deze is wel heel bijzonder", aldus Irving. "Zij schoten uit de startblokken en wij moesten ons terugknokken. Dat vroeg heel veel van ons allemaal."

Harden blonk aan Texaanse zijde opnieuw uit met 34 punten, 10 assists en 6 rebounds, maar dat bleek niet voldoende voor Houston. "Deze wedstrijd had echt twee gezichten", baalde Rockets-coach Mike D'Antoni.

Curry

Met de winst verstevigde Boston Celtics de koppositie in het oosten. De recordkampioen staat nu op 29 zeges tegenover tien nederlagen. Houston Rockets staat met 25-8 tweede in de Western Conference, achter titelverdediger Golden State Warriors.

Die ploeg uit Oakland kan komend weekeinde waarschijnlijk weer beschikken over Stephen Curry. De tweevoudig MVP ontbreekt al tien wedstrijden op rij bij de Warriors en ook de ontmoeting met Charlotte Hornets in de nacht van vrijdag op zaterdag komt nog te vroeg.

"Zaterdag is hij er waarschijnlijk wel weer bij", zegt coach Steve Kerr over zijn sterspeler, die al sinds begin december met een enkelblessure aan de kant staat. Golden State Warriors sluit het jaar 2017 dan af tegen Memphis Grizzlies.