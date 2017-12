Opgeleefde Taylor begint in afscheid met zeventiende wereldtitel te geloven

"Ik begin erin te geloven dat ik kan winnen. Het is gek. Ik zei vandaag tegen mezelf dat ik echt een poging moet wagen om de beker mee naar huis te nemen", aldus Taylor tegenover de aanwezige media in het Alexandra Palace in Londen.

"Of het me lukt, weet ik niet, maar ik voel dat ik het kan. Mijn zelfvertrouwen groeit en als ik fatsoenlijk kan gooien, dan kunnen ze hun borst nat maken."

De uitspraken van Taylor zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, omdat de veteraan bijna twee weken geleden na zijn met 3-1 gewonnen openingspartij tegen Chris Dobey nog te kennen gaf dat hij er grote moeite mee heeft dat hij dit WK niet meer het niveau uit zijn hoogtijdagen haalt.

"Het heilige vuur is er niet meer. Ik wil natuurlijk nog wel heel graag winnen, maar het is allemaal niet meer zoals vroeger", zei de gedesillusioneerde 'The Power' toen.

Gemiddeldes

Twee duels later ziet de wereld er voor Taylor dus klaarblijkelijk heel anders uit, al wijzen de gemiddeldes ook uit dat de beste darter aller tijden de stijgende lijn te pakken heeft. Waar hij tegen Dobey niet verder kwam dan een gemiddelde van 96,33 punten per drie pijlen, kwam hij tegen Keegan ruim boven de honderd punten per beurt uit (101,34).

"Ik kan winnen. Ik denk dat de wedstrijd in de eerste ronde degene was die me echt choqueerde, tegen Dobey. Hij is echt de opkomende speler. In de eerste twee sets was hij er niet, maar daarna vocht hij zich knap terug en dacht ik echt dat ik zou gaan verliezen", vertelt Taylor.

"De tweede wedstrijd tegen Pipe was echt een non-wedstrijd. Met het publiek dat tegen hem was, was het onmogelijk voor hem om in zijn spel te komen. Brown is een goede speler. Ik wist dat ik tegen hem zomaar eens aan de verkeerde kant van de streep kon staan. Het was voor mij zaak om me te concentreren en hem onder druk te zetten."

Taylor neemt het vrijdagavond voor een plek in de halve finales op tegen Gary Anderson, die donderdag in zijn achtstefinalepartij met de nodige moeite afrekende met Steve West (4-2).

Taylor wist op het moment van het interview nog niet dat Anderson zijn volgende tegenstander zou zijn, maar hij had ook niet echt een voorkeur. "Tegen wie ik nu ook moet spelen; hij staat onder druk, want ik ga ervan genieten. Ik ga op het podium staan met een brede lach op mijn gezicht."

