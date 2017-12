Underdog Van den Bergh droomt na uitschakeling dartstoppers van WK-titel

"De wereldtitel bij de jeugd eind vorige maand heeft me een gigantische boost gegeven. Ik stond daar enorm goed te gooien. Ik heb in dat hele toernooi, denk ik, maar twee matchdarts tegen gehad", aldus Van den Bergh.

"Toen realiseerde ik me dat ik op de goede weg was. Het was zaak om dat niveau in de laatste weken van het jaar vol te houden. Dat is me gelukt. Ik sta nu in de kwartfinales. Dit is echt vet cool."

Nadat Van den Bergh in de eerste twee rondes al had gewonnen van respectievelijk de Engelsman Stephen Bunting en de Nederlander Jan Dekker, was hij donderdag in de achtste finales verrassend te sterk voor de Oostenrijkse nummer vijf van de wereldranglijst, Mensur Suljovic.

"Mensur miste heel veel dubbels, waarvan ik dankbaar profiteerde. Ik denk dat hij over de gehele wedstrijd gezien maar in drie of vier legs in zijn normale doen was. Dat is natuurlijk veel te weinig."

Bevriend

Van den Bergh heeft een vermoeden waar dat aan lag. De twee zijn zeer goed bevriend. Woensdagavond stonden ze nog samen in te gooien, al legden ze al snel de pijlen opzij om gezellig te kletsen.

"Ik zei nog tegen hem: 'We gaan er gewoon een mooie wedstrijd van maken en vooral genieten op het podium.' Ik ben niet anders tegen hem gaan praten of zo."

"Hij vertelde wel dat hij het niet makkelijk vond om tegen een maatje en jonge speler waar hij tegen opkijkt te spelen. Dat was voor mij wel leuk om te horen, maar ik denk dat het hem in alles blokkeerde."

"Mensur is sowieso een wereldtopper, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het hangt er bij hem wel vanaf tegen wie hij speelt."

"Hij heeft het nu voor de eerste keer op een groot podium tegen mij opgenomen. Die ervaring heeft hij nu. De volgende keer gaat hij wel zijn finishes gooien. Hij leert hier alleen maar van en komt er sterker uit."

Underdog

De honger van Van den Bergh is nog lang niet gestild. Hij wil in de kwartfinales de Engelsman Rob Cross te slim af zijn en ziet zichzelf dan ook doorstoten naar de eindstrijd op nieuwsjaarsdag.

"De ene na de andere hooggeplaatste speler vliegt eruit dit toernooi. Dat geeft mij zeker het geloof dat ik wereldkampioen kan worden. Ik zal in mijn ogen wel in elke wedstrijd de underdog blijven. Maar ik ga alles geven. Ik blijf mijn eigen wedstrijd spelen. Probeer dan maar eens van mij te winnen."

